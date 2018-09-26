Обольстительная Ратаковски эффектно позировала для глянца: опубликовано фото

Ратаковски примерила новый look / Фото: Instagram/voguemexico

Известная американская модель Эмили Ратаковски украсила обложку октябрьского выпуска издания Vogue.

В Instagram знаменитость опубликовала анонс нового номера международного глянца.

Образ модели удивил поклонников, которые привыкли видеть откровенные фото Ратаковски, своей чрезмерной скромностью. Девушка предстала на обложке в черном стиле, для нее традиционно не характерном.

Однако загадочный темный look очень заинтриговал фанатов. Многие пришли к мнению, что такой образ Ратаковски гораздо более сексуален, нежели ее частые обнаженные фото.

/ Фото: Instagram/voguemexico

/ Фото: Instagram/voguemexico

Звезда примерила одежду элитных марок исключительно в черных тонах: шубу из меха ламы, кожаную куртку, соблазнительное боди с поясом, кружевные перчатки и велюровые ботфорты. Наряды дополнял эффектный макияж модели – нежно-розовые губы, а также легкая укладка волос. Автором фотосессии стал Кэрин Бекоф.

Напомним, Ратковски приняла участие в Неделе моды в Милане, где продемонстрировала эффектный образ во время ужина в итальянском ресторане.