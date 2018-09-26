Обольстительная Ратаковски эффектно позировала для глянца: опубликовано фото

Девушка показала стильные образы в черных тонах.
Известная американская модель Эмили Ратаковски украсила обложку октябрьского выпуска издания Vogue.
В Instagram знаменитость опубликовала анонс нового номера международного глянца.
Образ модели удивил поклонников, которые привыкли видеть откровенные фото Ратаковски, своей чрезмерной скромностью. Девушка предстала на обложке в черном стиле, для нее традиционно не характерном.
Однако загадочный темный look очень заинтриговал фанатов. Многие пришли к мнению, что такой образ Ратаковски гораздо более сексуален, нежели ее частые обнаженные фото.
Звезда примерила одежду элитных марок исключительно в черных тонах: шубу из меха ламы, кожаную куртку, соблазнительное боди с поясом, кружевные перчатки и велюровые ботфорты. Наряды дополнял эффектный макияж модели – нежно-розовые губы, а также легкая укладка волос. Автором фотосессии стал Кэрин Бекоф.
Este octubre tenemos algo que celebrar y por lo cual sentirnos inspirados: la fuerza de la feminidad, así como el poder de una biker (perteneciente a @hm) y la sensualidad encarnada por #EmilyRatajkowski que llega a la #PortadaVogueDigital. Fotografía: @carinbackoffphoto Estilismo: @menamorado Casting: @legainsbourg
Напомним, Ратковски приняла участие в Неделе моды в Милане, где продемонстрировала эффектный образ во время ужина в итальянском ресторане.