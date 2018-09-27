"Ты - единственная!": изменивший муж Ани Лорак поздравил ее с днем рождения

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак 27 сентября празднует свой юбилей – 40 лет.

На своей странице в Instagram ее поздравил муж – Мурат Налчаджиоглу. Он поделился фото, на котором певицы позирует в блестящем костюме, и назвал артистку своей "бесконечной любовью" и "единственной",

"Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь. Каролина - Дива! С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и пусть всегда тебя бережет Бог. Ты – единственная. Будем вместе или нет, но ты единственная!", - написал Мурат.

Муж Лорак поздравил ее с юбилеем / https://www.instagram.com/muratnalca/

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с в клубе с киевской светской львицей Яной Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Также были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы. Знакомые рассказывают, что супруг украинской певицы состоит в отношениях далеко не с одной девушкой.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в платье с обнаженными плечами.