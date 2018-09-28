Без белья и с длинными волосами: Даша Астафьева похвасталась архивным фото

Даша Астафьева показала себя в 20 лет / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева поделилась архивным фото, на котором ей 20 лет.

На новом снимке, которым знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она запечатлена без белья, прикрытая леопардовым одеялом и с длинными волосами.

"Просто хотела напомнить о себе двадцатилетней... Есть тут кто меня еще такой помнит?", - написала знаменитость.

Поклонники отметили, что сейчас в свои 33 года Астафьева выглядит даже лучше, чем в юности.

"Стала еще красивее!", "Сейчас даже красивее", "Даш, ты красивая в любом возрасте!", "Знойная штучка", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева рассказала о гонорарах за сьемки в Playboy и любви к фото "ню".