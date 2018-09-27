150-килограммовая модель Тесс Холлидей ответила критикам обнаженным фото 18+

27 сентября 2018, 23:43

Девушка заявила о постоянном психологическом давлении, которое ей приходится преодолевать.

Модель ответила всем критикам / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 кг, опубликовала в соцсети обнаженное фото, которое стало ответом на обвинение в ожирении.

"Этот месяц стал испытанием на прочность для моей психики. Но вот она я: все еще держусь, все еще благодарна, все еще счастлива, хотя и измученная. Я знаю, что эту фотографию обсуждать все, кому не лень. Меня обвинят в том, что я травмирую юные неокрепшие головы, надо мной будут смеяться, но я к этому готова. Мое тело всегда было полем битвы, но в итоге я заключила мир. Журнал Self не использовал это фото для обложки несколько месяцев назад, но я по-прежнему в восторге от того, как замечательно я на нем выгляжу", - заявила Тэсс Холлидей на своей странице в Instagram.

Девушка высказала надежду на то, что критики ее дела однажды изменят свою точку зрения.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, британский журналист Пирс Морган решил публично обратиться к модели Тесс Холлидей, которая без стеснения демонстрирует обнаженные пышные формы. Он заявил, что из-за ожирения пышнотелой красотке грозит преждевременная смерть.

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ожирение Пышнотелые модели британская модель Тесс Холлидей
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