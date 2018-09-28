"Лучшая форма за всю мою жизнь". Лопес похвасталась сексуальной фигурой

Лопес интенсивно занимается спортом / Instagram Дженнифер Лопес

Известная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников колоссальной работой над своим и без того прекрасным телом.

"Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего шоу. Когда я только начинала все это, я думала, о Боже – 15 шоу за 27 дней это многовато. Но я пообещала сама себе, что вместо того, чтобы сдаться я стану еще сильнее. Я буду работать и приобрету лучшую форму за всю мою жизнь. Были моменты, когда я уставала, были путешествия, но я должна тренироваться везде, где только могу", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Исполнительница на фото позирует в облегающем платье вишневого цвета, демонстрируя стройную фигуру. Лопес показывает поклонникам свою накачанную в результате интенсивных тренировок спину и внушительные бицепсы на руках.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, ранее 49-летняя Лопес потрясла фанатов обворожительной фигурой в оранжевом купальнике.