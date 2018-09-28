Американская модель поделилась сексуальным снимком в банном халате

Эмили Ратаковски позировала в банном халате / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в банном халате с обнаженными плечами и частью груди.

Сексуальный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за шесть часов он собрал более 463 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Супер", — написал akbarali3752.

"Красивая фотография", — считает kirkchr123. "Так красива", — поделился мнением rajeshh0007.

Эмили Ратаковски позировала в банном халате / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.