Американская модель поделилась сексуальным снимком в банном халате

Снимок девушки в соцсети собрал сотни тысяч лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в банном халате с обнаженными плечами и частью груди.
Сексуальный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за шесть часов он собрал более 463 тысяч лайков.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Супер", — написал akbarali3752.
"Красивая фотография", — считает kirkchr123. "Так красива", — поделился мнением rajeshh0007.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.