В прозрачной блузке на голое тело: Tayanna показала смелый образ

Tayanna позировала в прозрачной блузе / Пресс-служба

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, стала героиней нового октябрьского номера журнала "Единственная".

Артистка снялась в новой фотосессии в белоснежном наряде от украинского дизайнера Elena Reva: сквозь прозрачную блузку просвечивалась обнаженная грудь певицы, образ дополнен брюками клеш со стрелками.

Певица в интервью изданию рассказала о непростом времени поиска и разочарований и о том, как снова смогла поверить в себя.

"Я приобрела веру в себя. Не сразу, конечно, со временем. Но я поняла, что мне должно быть хорошо, прежде всего, с самой собой. Я пришла к выводу, что никто не спасет меня в этой жизни, никто не сделает счастливой, что не надо ожидать чего-то от отношений. Нужно самой стать целой Вселенной, и тогда рядом обязательно появится мой человек. Себя важно просто беречь, уважать и любить", - поделилась Tayanna.

Tayanna позировала в белом образе / Пресс-служба

Ранее Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца.