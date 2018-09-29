"Грудь сделала что ли?": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила фанатов размером бюста

Актриса позировала в легком платье, которое подчеркивало ее аппетитные формы.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, показала летнее фото, которое вызвало волну обсуждения в коментариях.
Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в легком платье бежевого цвета с грубыми сапогами в руках.
Подписчики обратили внимание на необычно пышную грудь актрисы, и на громадную обувь.
"Размер ноги 43?", "Ботинки ужасные, 50-го размера", "Грудь очень странно выглядит", "Грудь сделала что ли?", - интересовались поклонники.
Ранее Мерьем Узерли удивила фанатов изменениями во внешности.