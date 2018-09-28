Увеличила грудь и "напичкала" лицо ботоксом: специалисты оценили изменения во внешности Ани Лорак

28 сентября 2018, 13:20

Фанаты нашли фото до преображения и после.

Ани Лорак
Фанаты гадают, делала ли Ани Лорак пластику груди / instagram.com/anilorak

Вокруг внешности известной украинской певицы Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свой юбилей – 40 лет, уже много лет не утихают споры: одни считают, что певица постоянно посещает пластического хирурга, другие же уверяют, что ее красота – естественная.

В том, что Лорак существенно увеличила грудь, уверена стилист и дизайнер Ксения Веснина – по ее словам, достаточно просто сравнить ее фотографии в начале карьеры, и сейчас.

"К этому возрасту она уже все успела над собой сделать: была и подтяжка, и увеличение груди, различная коррекция губ. По сути, ей осталось сделать лишь биоревитализацию рук и шеи. Это не пластика, а уколы красоты. В среднем, она на все свое преображение потратила где-то от 20 до 30 тысяч долларов", — сообщила Веснина.

Ани Лорак
На фото видно различие размера груди певицы / https://politeka.net

В свою очередь, пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил фото артистки, и отметил, что значительных изменений во внешности Лорак не заметил, передает beauty.ua.

"В случае с Ани Лорак я вижу лишь косметологическую коррекцию формы губ и определенных зон на лице, теряющих с возрастом свои объемы. Но стоит отметить, что лицо певицы при этом выглядит естественным: ни скулы, ни губы, ни другие его части не вызывают подозрений или визуального неприятия. Быть может, я кого-то разочарую, но хирургического вмешательства здесь нет и не было", - заявил специалист.

Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Однако подписчики артистки заметили изменения на лице Лорак: они считают, что певица увеличивала губы и делала подтяжку лица, о чем и сообщили ей в комментариях под фото в Instagram.

"Ну у Лорак и - ротяра! Пипец!", "Пора тебе уже - на пенсию! Старуха!", "Какая она нахр*н Дива? Шмоня она старая!", "А харя у Лорак - ботоксом напичкана", - считают поклонники.

Ранее изменивший муж Ани Лорак поздравил ее с днем рождения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ани Лорак операция увеличила грудь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:49
"Братья убивают друг друга": Олег Винник неоднозначно высказался о войне с Россией
14:21
СМИ узнали, как окружение Порошенко способно заработать миллиард на газовой сделке Видео
14:20
Судейская реформа и президентские амбиции. Вакарчук рассказал, как стоит обустраивать Украину
14:07
Путинские троечники мнение
13:52
"Тошнит уже": Анастасия Волочкова вызвала отвращение у фанатов жутким видео Видео
13:47
Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Пограничники рассказали о проверке слов Москаля
13:24
В украинской разведке рассказали о планах России в Азовском море
13:20
Увеличила грудь и "напичкала" лицо ботоксом: специалисты оценили изменения во внешности Ани Лорак
13:00
"Перепутал с хищником": на Закарпатье парень случайно застрелил мужчину
12:30
Покушение на Михайлика: суд избрал меры пресечения подозреваемым иностранцам Видео
12:05
В прозрачной блузке на голое тело: Tayanna показала смелый образ
11:41
Народный синоптик спрогнозировал потепление в Украине Видео
11:25
Будет бороться против дискриминации: лишенная короны "Мисс Украина-2018" впервые прокомментировала скандал Видео
11:22
Киевлянам презентуют новый Крещатик летом 2019 года
11:20
"Похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные сентября Видео
11:17
С 2015-го украинских студентов в Польше стало втрое больше - СМИ
11:02
"Хиленький какой-то": Зеленский показал, как проводит утро в спортзале Видео
10:50
Российский журналист сказал, чего Путин хочет по Украине
10:45
Глава МИД Германии дал "отлуп" Трампу по поводу "Северого потока-2"
10:25
В Украине в октябре будут длинные выходные Видео
10:24
Живущая в Париже дочь пресс-секретаря Путина пофилософствовала о депрессии у "золотой молодежи"
10:00
Boeing врезался в Тихий океан, опубликованы фото с места происшествия Фото
09:48
В Киев на конгресс WBC приедут Усик, Льюис и Холифилд
09:47
Телеканал уволил журналиста, назвавшего жертв сексуальных домогательств "лживыми уродинами"
09:41
Про "расстроенную" шизофрению украинцев мнение
09:36
Американская модель поделилась сексуальным снимком в банном халате
09:32
Девушка дня Instagram: сексапильная фитнес-модель Андреа Купер Фото
09:22
Россияне все купили. В Украине возникли проблемы с выдачей итальянских виз
09:19
"Смертельное месиво": в Киеве не разминулись такси и грузовик Фото
08:20
"Украина - восточный фланг НАТО". Порошенко отметился откровенным заявлением в США
08:09
Синдром Винника: как украинцы ментально застряли в "совке" мнение
07:38
Отравление Скрипалей: Британцы "вычислили" третьего подозреваемого
07:08
Им нужен царь: почему украинцам не стоит ждать ухода Путина мнение
06:50
Гороскоп на октябрь 2018: что нельзя делать
06:31
"Зачем сиси так увеличила?": Глюкоза показала жаркое фото
06:12
Стало известно, на какой год Исаак Ньютон "назначил" конец света
05:43
"Кремль в панике": эксперт поведал, почему Путин начал терять власть в России
04:16
В США женщина несколько месяцев "изучала" этапы смерти на трупе матери
03:49
Без белья и с длинными волосами: Даша Астафьева похвасталась архивным фото
03:14
У Путина отреагировали на украинские санкции против российских компаний
02:55
В Англии свингер прирезал трансгендера после многодевной сексоргии
02:35
"Ноги толстые". Располневшую Каменских поклонники заподозрили в беременности
02:13
Чепига и Скрипаль могли быть ранее знакомы – СМИ Видео
01:48
Эксперт назвал "смехотворной" военную помощь США для Украины
01:23
"Лучшая форма за всю мою жизнь". Лопес похвасталась сексуальной фигурой Видео
00:59
Журналист пояснил, как Путин "попытается нагадить на выборах в Украине"
00:29
Луценко озвучил наказание для украинцев с двойным гражданством
00:06
Нардеп заявил о подготовке ареста главы Волынского облсовета Палицы
27 сентября, четверг
23:43
150-килограммовая модель Тесс Холлидей ответила критикам обнаженным фото 18+
23:08
Телеведущий заявил об участниках АТО, получивших "индульгенцию на убийство" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять