Увеличила грудь и "напичкала" лицо ботоксом: специалисты оценили изменения во внешности Ани Лорак

Фанаты гадают, делала ли Ани Лорак пластику груди / instagram.com/anilorak

Вокруг внешности известной украинской певицы Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свой юбилей – 40 лет, уже много лет не утихают споры: одни считают, что певица постоянно посещает пластического хирурга, другие же уверяют, что ее красота – естественная.

В том, что Лорак существенно увеличила грудь, уверена стилист и дизайнер Ксения Веснина – по ее словам, достаточно просто сравнить ее фотографии в начале карьеры, и сейчас.

"К этому возрасту она уже все успела над собой сделать: была и подтяжка, и увеличение груди, различная коррекция губ. По сути, ей осталось сделать лишь биоревитализацию рук и шеи. Это не пластика, а уколы красоты. В среднем, она на все свое преображение потратила где-то от 20 до 30 тысяч долларов", — сообщила Веснина.

На фото видно различие размера груди певицы / https://politeka.net

В свою очередь, пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил фото артистки, и отметил, что значительных изменений во внешности Лорак не заметил, передает beauty.ua.

"В случае с Ани Лорак я вижу лишь косметологическую коррекцию формы губ и определенных зон на лице, теряющих с возрастом свои объемы. Но стоит отметить, что лицо певицы при этом выглядит естественным: ни скулы, ни губы, ни другие его части не вызывают подозрений или визуального неприятия. Быть может, я кого-то разочарую, но хирургического вмешательства здесь нет и не было", - заявил специалист.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Однако подписчики артистки заметили изменения на лице Лорак: они считают, что певица увеличивала губы и делала подтяжку лица, о чем и сообщили ей в комментариях под фото в Instagram.

"Ну у Лорак и - ротяра! Пипец!", "Пора тебе уже - на пенсию! Старуха!", "Какая она нахр*н Дива? Шмоня она старая!", "А харя у Лорак - ботоксом напичкана", - считают поклонники.

Ранее изменивший муж Ани Лорак поздравил ее с днем рождения.