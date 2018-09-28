Секс и машины. Немецкая фотомодель побаловалась на капоте суперкара: опубликованы фото 18+

Известная немецкая модель и светская львица Микаэла Шефер снялась в сверхоткровенной фотосессии для глянцевого издания Dynamit Magazin.

Девушка, в трусах и обнаженная, позировала фотографу на современном спортивном автомобиле в пустыне. К слову, она регулярно делится с армией своих поклонников различными обнаженными фото.

Микаэла Шефер имеет в своем активе награды Miss East Germany 2004, Miss Venus 2005, The Face Of Campari 2005, Miss Maxim 2006 и Bravo Otto 2012. Кроме того, девушка принимала участие в первом сезоне реалити-шоу "Топ-модель по-немецки" (2006).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шафер поддерживала футбольную сборную Германии на ЧМ-2018 своими голыми фотографиями.