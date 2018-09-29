"Очень нежно и секретно сексуально": Настя Каменских позировала в необычном платье

Настя Каменских сфотографировалась в необычном платье / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в необычном платье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 64 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в платье с прозрачным низом, с обнаженными плечами и с глубоким декольте.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень нежно и секретно сексуально", — полагает nas.vik. "Пора на пенсию", — поделилась мнением kristi23kisya. "Просто красивая. Больше улыбайтесь", — написал igorpapunitsky2018.

Настя Каменских сфотографировалась в необычном платье / Скриншот с instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".