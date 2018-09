Влажная мечта. Порнозвезда в ванной игриво выставила грудь: опубликованы фото

Известная американская актриса фильмов для "взрослых" азиатского происхождения Кейлени Леи побаловала сотни тысяч своих подписчиков Instagram голыми снимками в ванной.

Как сообщают профильные СМИ, девушка родилась в Сингапуре, но по происхождению является филлипинкой. Много лет Леи работает по контракту на известную порностудию Wicked Pictures. Кроме того, она является радиоведущей и работает в собственной передаче "Me So Horny With Kaylani Lei" на станции KSEX.

К слову, в 2011-м году журнал Complex поставил её на 24-е место в списке "50 самых горячих азиатских порнозвезд всех времен". По состоянию на 2018-й девушка отснялась в 204 порнофильмах.

