Арнольд Шварценеггер скоро впервые приедет в Киев

Арнольд Шварценеггер в октябре приедет в Киев / Скриншот видео с instagram.com/schwarzenegger

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые приедет в Киев.

Экс-чиновник в октябре посетит крупный бизнес-форум — Olerom Forum One, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Форум состоится в субботу, 13 октября, во Дворце спорта.

"Легендарный терминатор (актер сыграл роль робота в одноименном фильме — Ред.) впервые в Киеве", — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что 30 июля поздравил Арнольда Шварценеггера с днем рождения (ему исполнился 71 год), пригласил в столицу, и бывший губернатор пообещал приехать.