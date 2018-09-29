Арнольд Шварценеггер скоро впервые приедет в Киев

29 сентября 2018, 11:05

В столице известный актер посетит бизнес-форум.

Арнольд Шварценеггер в октябре посетит Киев
Арнольд Шварценеггер в октябре приедет в Киев / Скриншот видео с instagram.com/schwarzenegger

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые приедет в Киев.

Экс-чиновник в октябре посетит крупный бизнес-форум — Olerom Forum One, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Форум состоится в субботу, 13 октября, во Дворце спорта.

"Легендарный терминатор (актер сыграл роль робота в одноименном фильме — Ред.) впервые в Киеве", — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что 30 июля поздравил Арнольда Шварценеггера с днем рождения (ему исполнился 71 год), пригласил в столицу, и бывший губернатор пообещал приехать.

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Киев Арнольд Шварценеггер
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