Девушка дня Instagram: изящная красотка с идеальной фигурой Луиза Сальвадори

Луиза Сальвадори родилась в Бразилии, но в 16 лет переехала в Канаду, где теперь живет и работает моделью. Луиза - звезда социальной сети Instagram, известная своей учетной записью lululus.

Она приобрела огромную популярность благодаря фото своих путешествий, стиля жизни, и снимкам своей утонченной фигуры.