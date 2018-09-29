"Чем дальше, тем горячее": Тина Кароль покорила фанатов сексуальным фото

Тина Кароль покорила фанатов новым фото / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль взволновала подписчиков новым фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует лежа на траве в желтом платье и черных колготах в сетку.

"Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы - "Немного солнца в холодной воде" Франсуазы Саган. А какой книгой вы бы назвали своё настроение? Поделитесь со мной", - написала артистка.

Фанаты Тины написали, что не могут сосредоточиться на названии книги из-за такого "горячего" фото.

"Тина, вы очень красивая, нежная и сексуальная одновременно на последних фото! Шикарно!", "451 градусов по Фаренгейту" Рей Брэдбери, потому что очень горячо", "Тина, какая книга!? С такими фотками можно разучиться читать! p.s. photo все горячей и горячей", "Чем дальше тем горячее", - писали юзеры.

Ранее Тина Кароль заворожила фанатов жаркими фото.