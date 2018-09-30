"Идеальное тело": Бритни Спирс похвасталась соблазнительными фото в лифчике

Бритни Спирс показала фото в лифчике и в джинсах / instagram.com/britneyspears

Известная американская певица — 36-летняя Бритни Спирс — показала в Сети черно-белую фотографию, на которой запечатлена в лифчике и в джинсах в разных позах.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 21 час он собрал более 523 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Идеальное тело", — считает water11loo. "Я люблю Бритни", — призналась vonetta_j. "Королева", — написала eumalugomes.

Бритни Спирс показала фото в лифчике и в джинсах / Скриншот с instagram.com/britneyspears

Напомним, в начале июня Бритни Спирс в соцсети поделилась фотографией с семейного отдыха в американском городе Майами, на которой запечатлена в голубом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.