Шейк показала сексуальный образ в нижнем белье и леопардовом пальто

Известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в эффектной фотосессии для рекламы новой коллекции французского бренда The Kooples.

Знаменитая манекенщица показала оригинальный стиль. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Перед объективом фотографа Шейк предстала в леопардовом пальто. Минималистический осенний образ дополнили черные чулки, нижнее белье и модная сумка от The Kooples. Обворожительный образ дополнила обувь на высоком каблуке.

Стоит отметить, что Ирина Шейк в очередной раз снялась в стильной фотосессии без макияжа. Таким образом модель показывает свою естественную красоту, что вызывает восхищение у десятков ее поклонников.

Сами съемки прошли в помещении в ретро-стиле и на крыше одного из домов Нью-Йорка. Поклонники 32-летней модели традиционно с восхищением отозвались о стройной фигуре, длинных ногах и пышной груди Шейк.

Напомним, ранее фанатов впечатлила пикантная фотосессия Шейк для известного глянцевого издания.