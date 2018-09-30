Настя Каменских похвасталась сексуальным фото из Майами

Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в красном платье с обнаженными плечами и в туфлях на шпильке.

Снимок в соблазнительном наряде был сделан в американском городе Майами, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала в помещении, прислонившись спиной к стене. Фото за день собрало десятки тысяч лайков.

"Делай только невозможное, возможное сделают другие…", — подписала снимок певица.

Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье / Скриншот с instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".