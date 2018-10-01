Позировала в трусиках и топике: американская модель сверкнула грудью

Эмили Ратаковски сфотографировала себя в трусиках и топике / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Сети селфи, на котором запечатлена в трусиках и в топике.

Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 268 тысяч лайков.

Манекенщица позировала в помещении в топике, но без лифчика, поэтому на фото видна часть ее груди.

"Чувствую себя в парижском свете", — подписала снимок модель.

Эмили Ратаковски сфотографировала себя в трусиках и топике / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети снимком, на котором запечатлена в банном халате с обнаженными плечами и частью груди. Фото собрало сотни тысяч лайков и много позитивных комментариев.