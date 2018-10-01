Стала известна новая "Мисс Украина-2018": чем девушка радует поклонников в Instagram

После того, как организаторы лишили короны 23-летнюю Веронику Дидусенко – новой "Мисс Украина-2018" была избрана 19-летняя Леонила Гузь.

Девушка родом из Херсонщины. И, судя по фото в своем Instagram, очень любит море и красоваться в купальниках.

Читайте также"Осталось, чтобы Путин поздравил лично": новой "Мисс Финляндия-2018" стала русскаяВ декабре красотка представит нашу страну на следующем этапе конкурса – "Мисс Мира-2018". В этом году тот состоится на острове Хайнань в Китае.

Ранее Вероника Дидусенко, которую лишили короны "Мисс Украина-2018", впервые публично высказалась о причинах ее дисквалификации и лишения титула "Мисс Украина-2018", и заявила о своих последующих действиях.

Напомним, известная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова резко отреагировала на решение аннулировать результаты конкурса Мисс Украина-2018, согласно которым принято решение забрать корону у Вероники Дидусенко.