"Танцы со звездами": кто покинул проект в шестом прямом эфире

Анита Луценко покинула проект / https://www.instagram.com/sasha_prohor/

На телеканале "1+1" 30 сентября состоялся шестой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами".

На главную танцевальную сцену страны вышли девять звездных пар, которые рассказали истории из детства, и станцевали свои номера с детьми.

На балконе пары встречала известная певица Надя Дорофеева, которая в прошлом сезоне "Танцев со звездами" заняла второе место, уступив Наталье Могилевской.

Не смотря на то, что член жюри шоу Екатерина Кухар назвала Аниту Луценко фаворитом проекта, по итогам зрительского голосования именно она и ее партнер Александр Прохоров покинули проект.

Напомним, в пятом эфире покинули проект Маша Ефросинина и Максим Леонов.

Как известно, первый выпуск нового сезона "Танцев со звездами" не покинула ни одна пара, а второй - сразу две: певица Слава Каминская во время тренировки получила серьезную травму и не смогла танцевать, также по результатам голосования аутсайдером стала пара исполнительница Злата Огневич и Дмитрий Жук.