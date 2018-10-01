"Максим, она, случайно, кровь вашу не пьет?": Алла Пугачева удивила моложавым видом на семейном фото

Алла Пугачева удивила внешним видом / Фото: legion-media.ru

Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками семейным фото.

На снимке, который артист опубликовал на своей странице в Instagram, он позирует с Пугачевой и своими детьми – 5-летними Гарри и Лизой.

"Были на премьере замечательного мультика "Пришельцы в доме", в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьей!", - подписал фото артист.

Подписчики сначала приняли Пугачеву за ее дочь Кристину, и удивились, как Примадонна в свои 69 лет может выглядеть так молодо.

"Я подумала, это Кристина", "Алла Борисовна помогает мне верить, что бывает вечная женская молодость", "Сначала думал, что Кристина сидит", "Максим, Алла – красотка. Она, случайно, кровь вашу не пьет?", - интересовались поклонники.

Ранее первая жена Владимира Кузьмина заявила, что Пугачева была трижды беременна от певца.