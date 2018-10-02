"Модняшки маленькие": Слава Каминская покорила сеть милыми фото детей

Слава Каминская отправилась отдыхать с детьми / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась отдыхать в теплые края с дочкой Лаурой и сыном Леоном.

Певица купается с малышами, загорает, и делится с подписчиками в Instagram снимками отдыха.

"Хорошо, когда можно продлить лето", - подписала один из снимков певица.

Поклонники пришли в восторг от милых фото детей Каминской, и расхвалили малышей.

"Модняшки маленькие, в кроксах таких клевых!", "Какие персики хорошие", "Слава, у вас безумно классные дети, и так приятно смотреть, как они проявляют любовь друг к другу", "Чудесные детки", - восхищались поклонники.

Ранее Слава Каминская и Даша Астафьева "взорвали" сеть фото с Зибровым.