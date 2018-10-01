"Лайв под фанеру": Надю Дорофееву разнесли за выступление на "Танцах со звездами"

Фанаты считают, что Дорофеева пела под фонограмму / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и исполнитель Monatik в шестом прямом эфире "Танцев со звездами" представили совместную композицию "Глубоко.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном боди и лакированном кожаном тренче.

"Монатик, спасибо тебе за нашу песню! "Глубоко..." - особенная и я очень рада, что сегодня наконец - то случился наш первый live", - подписала фото певица.

Поклонники по-разному отреагировали на наряд певицы, в котором она выступала, и обвинили ее в использовании фонограммы.

"Мне показалось, или пели под фанеру?", "Лайв под фанеру", "Номер шикарный, только если бы еще Надя пела, а не фонограмма и другой голос", "Поющие трусы! Есть же голос, зачем раздеваться?", - возмущались поклонники.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе.