"Сиси классные": Светлана Лобода похвасталась пышным бюстом в нижнем белье

Светлана Лобода показала пышную грудь / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода взволновала фанатов жарким фото своей груди.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в черном нижнем белье, и черной накинутой на руки блузке.

"Говорят - время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому", - подписала снимок артистка.

Подписчики обратили особое внимание на грудь певицы, расхвалив откровенное фото.

"Сиси классные", "Крутая фотка, нереальная", "Грудь шикарная!", "Роскошная!", - писали юзеры.

Ранее поклонники недоумевали из-за снимка Лободы с лошадью.