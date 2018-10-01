"Сиси классные": Светлана Лобода похвасталась пышным бюстом в нижнем белье

Артистка поделилась пикантным фото.
Украинская певица Светлана Лобода взволновала фанатов жарким фото своей груди.
На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в черном нижнем белье, и черной накинутой на руки блузке.
"Говорят - время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому", - подписала снимок артистка.
Подписчики обратили особое внимание на грудь певицы, расхвалив откровенное фото.
"Сиси классные", "Крутая фотка, нереальная", "Грудь шикарная!", "Роскошная!", - писали юзеры.
Ранее поклонники недоумевали из-за снимка Лободы с лошадью.