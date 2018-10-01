"Трусы хотя бы спрятала": Анастасия Волочкова в вульгарной позе показала сокровенное

Анастасия Волочкова возмутила фанатов новым фото / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вновь возмутила подписчиков вульгарным фото.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует лежа у скульптуры в черном мини-платье с вставками и в обуви на танкетке. Из-за короткой длины наряда можно рассмотреть черное нижнее белье балерины.

Подписчики заметили это, и решили поглумиться над Волочковой.

"Трансвестит в башмаках завалился на бок", "Фигура - жуть, а рожа вообще капец!", "Такая глыба лежит", "Трусы хотя бы спрятала. Срочно надо ехать в церковь ,грех замаливать", - критиковали подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова вызвала отвращение у фанатов жутким видео.