"Трусы хотя бы спрятала": Анастасия Волочкова в вульгарной позе показала сокровенное

Балерина позировала в мини-платье, которое едва прикрывало ее интимное место.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вновь возмутила подписчиков вульгарным фото.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует лежа у скульптуры в черном мини-платье с вставками и в обуви на танкетке. Из-за короткой длины наряда можно рассмотреть черное нижнее белье балерины.
Подписчики заметили это, и решили поглумиться над Волочковой.
"Трансвестит в башмаках завалился на бок", "Фигура - жуть, а рожа вообще капец!", "Такая глыба лежит", "Трусы хотя бы спрятала. Срочно надо ехать в церковь ,грех замаливать", - критиковали подписчики.
Ранее Анастасия Волочкова вызвала отвращение у фанатов жутким видео.