"Секси-девушка": Астафьева показала откровенную фотосессию в воде

Астафьева любит демонстрировать необычные образы / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Украинская модель и певица Даша Астафьева продемонстрировала обольстительную грудь и нежное декольте на необычных снимках под мокрой тканевой пленкой.

Фотографии знаменитость опубликовала в Instagram. Их автором стал фэшн-фотограф Илья Ратман, который сейчас проживает в Милане.

На снимках Астафьева позирует в голубой прозрачной воде, из которой будто не может выбраться. Ее тело окутывает мокрая прозрачная ткань. Сквозь коричневый купальник видна красивая грудь певицы. Эротический стиль дополнила естественная прическа, нежный макияж и яркий красный маникюр.

"Романтическая", "Секси-девушка", "Охренеть", "Превосходная", "Шикарная всегда", - написали комментарии почитатели таланта и внешности певицы.

Даша Астафьева / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее Астафьева поделилась архивным фото, на котором ей 20 лет.