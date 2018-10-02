"Расстроена ли я? Нет!": Луценко прокомментировала свой уход из шоу "Танцы со звездами"

Анита Луценко покинула проект с высокими оценками / Фото: Instagram/Анита Луценко

В шестом прямом эфире "Танцы со звездами" 30 сентября на канале 1+1 шоу покинула пара Анита Луценко и Александр Прохоров, которые считались претендентами на победу. Среди претендентов на вылет также были Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Катерина Белявская.

"Вчера мы покинули шоу "Танці", что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами. Мы станцевали целых 6 номеров и давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и еще много чего. Расстроена ли я? Нет!!! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать", - написала Луценко в Instagram.

Известная тренер подчеркнула, что после шоу у нее останутся только положительные воспоминания.

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и исполнитель Monatik в шестом прямом эфире "Танцев со звездами" представили совместную композицию "Глубоко". Поклонники заподозрили, что звезды пели под фонограмму.