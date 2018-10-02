Девушка дня Instagram: горячая канадская модель Марина Ласвик

Марина Ласвик – канадская модель, блогер и фотограф. Родилась 1 ноября 1992 года в городе Торонто, Канада. Теперь живет в Майами, США. Девушка работала обычным продавцом-консультантом, но благодаря счастливой случайности попала на кастинг Elite Model Management. Затем начинающую модель перекупили Modellink Agency, и теперь Марина представляет Канаду на международном уровне.

Ласвик также участвовала в конкурсе красоты "Мисс США". У девушки при росте 171 сантиметров модельные параметры: 81-60-88.