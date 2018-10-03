"Фантастический секс или бесплатный маникюр?": экс- Nikita вызвала жаркие споры необычным вопросом

Анастасия Кумейко похвасталась декольте / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко удивила поклонников провокационным вопросом.

На странице артистки в Instagram появилось снимок, на котором она позирует в белой рубашке, обнажая пышную грудь, и в черных брюках.

"Девочки, а если предстоит выбор: фантастический секс или бесплатный маникюр, то маникюр какого цвета?", - поинтересовалась Кумейко.

Ответы поклонников Кумейко на провокационный вопрос кардинально отличались, а мужчины удивлялись, как можно сравнивать такие вещи.

"Фантастический секс, пофиг маникюр", "С таким декольте ногти уже не важно какие", "Настя, куда тебя понесло, где секс, а где маникюр?", "Маникюр! Я без него уже две недели", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры.