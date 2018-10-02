Скандальные Лобода, Повалий и Лорак засветились на концерте в Киеве

Светлана Лобода засветилась на концерте для "Интера" / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий, которые известны своими выступлениями в России, выступили в Киеве.

Знаменитости участвовали в праздничном концерте, приуроченном ко дню рождении телеканала "Интер". Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram.

Так, Лобода исполнила свой хит "Суперзвезда", и сингл "Лети", а Лорак, которая вышла на сцену в черном платье с очень высоким разрезом, спела композицию "Разве ты любил?".

Повалий, в свою очередь, поделилась видео, как она танцует и спускается со сцены.

Отметим, что артистки постоянно выступают в России, и не чураются получать российские награды.

Ранее Ани Лорак похвасталась наградами из России.