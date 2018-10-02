"Ненавижу эту позу": американская модель покрасовалась в экстравагантном наряде

Эмили Ратаковски покрасовалась в экстравагантном костюме / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в костюме с перьями.

Снимок в экстравагантном наряде девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 355 тысяч лайков.

Манекенщица позировала в черном костюме, она надела пиджак на голое тело.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ненавижу эту позу…", — написал christobanistan. "Вы выглядите хорошо во всем", — считает imapvegas. "Безумно красивая", — выразила мнение jenny_meinen.

Эмили Ратаковски покрасовалась в экстравагантном костюме / Скриншот с instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети снимком, на котором запечатлена в банном халате с обнаженными плечами и частью груди. Фото собрало сотни тысяч лайков и много позитивных комментариев.