"Ненавижу эту позу": американская модель покрасовалась в экстравагантном наряде

Фото, опубликованное девушкой в соцсети, собрало сотни тысяч лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в Интернете фотографию, на которой запечатлена в костюме с перьями.
Снимок в экстравагантном наряде девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 355 тысяч лайков.
Манекенщица позировала в черном костюме, она надела пиджак на голое тело.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ненавижу эту позу…", — написал christobanistan. "Вы выглядите хорошо во всем", — считает imapvegas. "Безумно красивая", — выразила мнение jenny_meinen.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети снимком, на котором запечатлена в банном халате с обнаженными плечами и частью груди. Фото собрало сотни тысяч лайков и много позитивных комментариев.