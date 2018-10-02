Украинские телеведущие без белья позировали для глянца: опубликованы "горячие" фото

Девушки показали провокационные образы.
Три телеведущие музыкального канала M1 обнажились для обложки мужского глянца XXL.
Страницы октябрьского номера издания украсят знойные красотки Мила Еремеева, Маша Виноградова и Emma D.
В разных ракурсах и стилях девушки демонстрировали обольстительные образы.
"Трио муз", - такое название получила нашумевшая обложка.
На развороте глянца ведущие предстанут перед зрителями без нижнего белья.
Ранее американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам аппетитные изгибы своей фигуры.