"Открылась с неожиданной стороны": Злата Огневич поразила фанатов фото в пикантной позе

Злата Огневич покрасовалась фигурой в боди / Фото: Facebook

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич похвасталась стройной фигурой.

На своей странице в Instagram артистка поделилась откровенным фото, на котором она позирует в боди телесного цвета, высоких ботфортах и джинсовой куртке.

Артистка нечасто балует фанатов такими пикантными снимками, поэтому не удивительно, что такой кадр вызвал небывалый ажиотаж.

"Такая красивая, талантливая, и в трусах…", "Вау! Какие пошли секси фоточки", "Хмм... Открылась с неожиданной стороны", "Секси!", - писали юзеры.

Ранее Злата Огневич показала соблазнительную фигуру в новом клипе "Doloni": видео.