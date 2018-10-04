На неделе моды в Париже-2018 впервые презентовали коллекцию украинского дизайнера

Коллекция украинского дизайнера на неделе моды в Париже-2018 / Скриншот с видео

В Милане в этом году эпатировали публику моделями с тремя грудями и голой попой – а вот на неделе моды в Париже зрителей поразил украинский дизайнер.

Антон Белинский стал единственным украинцем, которого официально вошел в расписание модной недели. Наравне с известными мировыми брендами он представил общественности свою коллекцию.

Свою коллекцию Белинский посвятил пути человека к Богу и человеческой вере. Современные элементы в своих нарядах он соединил с традиционными вышитыми рубашками и рушныками.