"Я б сломалась": Оля Полякова пела в очень необычной позе

Оля Полякова приняла необычную позу / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов необычной позой во время концерта.

Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором позирует на сцене в чером боди и ботфортах разного цвета, и с короной на голове.

Суперблондинка приняла настолько странную позу, что поклонники удивились, как ее спина выдерживает такую нагрузку.

"Почему я не додумалась одеть к купальнику ботфорты, это же модно", "Украинская Бейонсе", "У меня один вопрос - как корона не падает? Она вросла, наверное", "Матрица", "Ух ты ж, я б сломалась", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии.