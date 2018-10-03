"Я б сломалась": Оля Полякова пела в очень необычной позе

Артистка выгнулась так, что фанаты посчитали, что в нее вселился дьявол.
Эпатажная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов необычной позой во время концерта.
Артистка выложила у себя в Instagram фото, на котором позирует на сцене в чером боди и ботфортах разного цвета, и с короной на голове.
Суперблондинка приняла настолько странную позу, что поклонники удивились, как ее спина выдерживает такую нагрузку.
"Почему я не додумалась одеть к купальнику ботфорты, это же модно", "Украинская Бейонсе", "У меня один вопрос - как корона не падает? Она вросла, наверное", "Матрица", "Ух ты ж, я б сломалась", - писали юзеры.
Ранее Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии.