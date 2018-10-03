Пышнотелая модель Эшли Грэм показала фигуру в ярком белье и красных чулках

Модель умеет показать свою яркую фигуру / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Американская plus-size модель Эшли Грэм гордится своими пышными формами и не стесняется откровенно их демонстрировать в соцсети.

На своей странице в Instagram красотка с пышными формами показала свой образ на очередных съемках.

30-летняя модель позирует в ярком белье и в красных чулках и демонстрирует то, как действительно выглядит ее фигура.

Судя по антуражу, Грэм находится в гримерке во время подготовки к работе. Она, как всегда, раскована и с удовольствием демонстрирует свою обольстительную фигуру.

/ Фото: Instagram/Эшли Грэм

Напомним, Грэм создала собственное телевизионное шоу. На первое интервью знаменитая красотка пригласила свою не менее узнаваемую приятельницу, светскую львицу Ким Кардашьян.