"Алла очень переживает": Пугачева возвращается на сцену

Алла Пугачева готовиться вернуться на сцену / Фото: viva.ua

Легендарная российская певица Алла Пугачева ушла со сцены в 2010 году, и с тех пор не давала ни одного сольного концерта.

Однако, в честь своего 70-летия, артистка готовит новую программу, Пугачева Пугачева даст 20 сольных концертов, которые состоятся в столичном "Крокусе", петербургском "Октябрьском", в Израиле, Германии и Америке, сообщает "СтарХит".

Личный стилист Пугачевой Алишер будет готовить артистку к пышному празднованию юбилея - 15 апреля 2019 года Алле Борисовне исполнится 70 лет.

"Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни", - сообщил Алишер.

Также стилист поделился, что снимал клип с участием Пугачевой. По его словам, видео должно выйти как раз к юбилею артистки, и она очень волнуется, как его примут зрители.

"Алла очень переживает, что очень давно не снималась. Хотя ролик получается бомбический, и она там нереальная. Материала наснимали тонну, монтаж идет тяжело. Нужно грамотно все сделать, чтобы Алла в ролике была такой, какой я ее знаю лично", – рассказал стилист порталу Dni.ru.

Кроме того, знаменитый поэт Илья Резник заявил, что певица обратилась к нему за новым хитом.

"Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил Резник в интервью "СтарХиту".

Ранее Галкин показал фотографию Пугачевой в мини-юбке.