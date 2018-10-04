"Я был о вас лучшего мнения": Лилия Подкопаева нарвалась на осуждение фанатов за фото с Ани Лорак

4 октября 2018, 15:08

Знаменитости случайно встретились в столичном ресторане.

Подкопаева,Лорак
Подкопаева и Лорак - давние подруги / instagram.com/anilorak

Гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева случайно встретилась в Киеве в одном из заведений с украинской певицей Ани Лорак.

Снимок гимнастка разместила на своей странице в Instagram. Лорак прибыла в столицу, чтобы выступить на концерте концерте телеканала "Интер". 

"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч... Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - написала Подкопаева.

Подписчики стали критиковать Подкопаеву за дружбу с "запроданкой Лорак", гимнастка, в свою очередь, удалила некоторые комментарии с возмущениями ее фанатов.

"Дружить с предательницей Украины, выступающей в стране-агрессоре, и получающей статуэтки российский премий из рук "артистов", поддержавших аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.  Ну это прям так "патриотично", что капец. Я был о вас, Лилия, лучшего мнения", "В балаклаве по Киеву ходит. Продажная шк*ра", "Какая гордость Украины? Запроданка Лорак?", - писали юзеры.

Напомним, Лорак была свидетельницей на свадьбе Подкопаевой и ее бывшего супруга Тимофея Нагорного. Певица также является крестной мамой дочери Лилии.

Ранее в Сети раскритиковали снимок Ани Лорак в очень длинном платье.

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Ани Лорак Лилия Подкопаева
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