"Я был о вас лучшего мнения": Лилия Подкопаева нарвалась на осуждение фанатов за фото с Ани Лорак

Подкопаева и Лорак - давние подруги / instagram.com/anilorak

Гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева случайно встретилась в Киеве в одном из заведений с украинской певицей Ани Лорак.

Снимок гимнастка разместила на своей странице в Instagram. Лорак прибыла в столицу, чтобы выступить на концерте концерте телеканала "Интер".

"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч... Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - написала Подкопаева.

Подписчики стали критиковать Подкопаеву за дружбу с "запроданкой Лорак", гимнастка, в свою очередь, удалила некоторые комментарии с возмущениями ее фанатов.

"Дружить с предательницей Украины, выступающей в стране-агрессоре, и получающей статуэтки российский премий из рук "артистов", поддержавших аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Ну это прям так "патриотично", что капец. Я был о вас, Лилия, лучшего мнения", "В балаклаве по Киеву ходит. Продажная шк*ра", "Какая гордость Украины? Запроданка Лорак?", - писали юзеры.

Напомним, Лорак была свидетельницей на свадьбе Подкопаевой и ее бывшего супруга Тимофея Нагорного. Певица также является крестной мамой дочери Лилии.

Ранее в Сети раскритиковали снимок Ани Лорак в очень длинном платье.