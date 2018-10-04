"Это очень бесит": Владимир Дантес пожаловался на Надю Дорофееву

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес рассказалал, что его больше всего бесит в его жене, участнице группы "Время и стекло" Наде Дорофеевой.

Недавно Дантес решил стать блогером, и в своем видеоблоге под названием "Муж Нади Дорофеевой" на Youtube-канале рассказывает о буднях жизни с певицей.

В этот раз Дантес возмутился примитивным гастрономическим предпочтениям жены, ведь она всегда предпочтет домашнюю кухню экзотическим блюдам: Дорофеева любит печеночный торт, рис, куриную грудку и котлеты.

По словам певца, Дорофеева всегда оставляет еду на тарелке, однако больше всего его бесит не это.

"Есть вещи, за которые я очень злюсь на Надю. Она много ест. Много ест и не толстеет. Да, меня как заслуженного жирдяя Украины в прошлом это очень бесит. Но больше всего меня раздражает, что сколько еды ей не положи в тарелку, она никогда не доест до конца", - возмутился Дантес.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе.