Анита Луценко рассказала о внутренних моментах ее участия в "Танцах"

Анита Луценко столкнулась со многими сложностями / Фото: Instagram/Анита Луценко

Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, принимавшая участие в новом сезоне "Танцев со звездами", рассказала о своем участии в шоу, проблемах и "внутренней кухне" зрелища.

Так, кроме сложностей с поддержами и постановками, у Луценко изначально возникли разногласия со своим партнером.

"Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать. Это, кстати, моя черта, которую я открыла в себе в течение Танцев: я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с радостью всем рассказывать про сложный период", - рассказала Луценко в своем Instagram.

Труднее всего, уверяет экс-участница, ей давался контемп.

"Он слишком мягкий, и это не мое совсем! Я понимала, что буду выглядеть грубо ....С самых первых тренировок были слезы, меня просто срывало от слов: ты, как робот, спортсменка, танцуй от души .... а я не понимаю как это! Ко мне была претензия от Саши (из того, что он прочитал обо мне в Википедии): ты же танцевала раньше! Да, в 19 лет, а сейчас мне 34", - пожаловалась Луценко.

Отметила она и отношения со своим партнером по танцам Александром Прохоровым - изначально пара была, что называется, "в контрах".

"Однажды на репетиции у нас был танец в полной ссоре с Сашей, и Даша (подруга-хореограф Саши) поговорила с нами, увидев это недоразумение: она говорила о том, что нужно почувствовать и помогать друг другу, а не соревноваться, сделать руки бесконечными, а тело - живым. Я запомню это навсегда. Тогда мы с Сашей пожали мизинчик и договорились работать вместе! Спасибо Даша", - пишет Анита.

Кроме ссор с партнером танцам мешала травма грудной клетки, которую Луценко получила в процессе подготовки к первому выступлению.

"Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах ( последний включительно) Саша не касается нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта", - отметила Луценко.

Напомним, в шестом прямом эфире "Танцы со звездами" 30 сентября на канале 1+1 шоу покинула пара Анита Луценко и Александр Прохоров, которые считались претендентами на победу.