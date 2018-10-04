Анита Луценко рассказала о внутренних моментах ее участия в "Танцах"

4 октября 2018, 18:54

Травма грудной клетки, разногласия с партнером - всякое бывало.

Анита Луценко столкнулась со многими сложностями
Анита Луценко столкнулась со многими сложностями / Фото: Instagram/Анита Луценко

Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, принимавшая участие в новом сезоне "Танцев со звездами", рассказала о своем участии в шоу, проблемах и "внутренней кухне" зрелища.

Так, кроме сложностей с поддержами и постановками, у Луценко изначально возникли разногласия со своим партнером.

"Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать. Это, кстати, моя черта, которую я открыла в себе в течение Танцев: я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с радостью всем рассказывать про сложный период", - рассказала Луценко в своем Instagram.

Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать))) это кстати моя черта, которую я открыла в себе за "танцы": я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период. Когда-то я точно напишу мемуары ;) будет интересно?☝? Итак! Первый танец - контемп: 1. Я надеялась изначально, что мне не попадёт контемп в проекте?? он слишком мягкий и это не моё совсем! Я понимала, что буду грубо смотреться.... 2. С самых первых тренировок были слезы, меня просто срывало от слов: ты как робот, спортсменка, физкультурница, танцуй от души....а я блин не понимаю как это!!! Ко мне была претензия от Саши ( из того, что он прочёл про меня в Википедии) : ты же танцевала раньше! ??‍♀️??‍♀️ Да, в 19 лет, а сейчас мне 34 и в течение одного месяца я танцевала етить-колотить ??‍♀️? Я хлопала дверьми и я была 56 кг ? 3. Однажды на репетиции у нас был Танец в полной ссоре с Сашей и Даша ( подруга- хореограф Саши) поговорила с нами, увидев это полное непонимание: она говорила о том, что нужно прочувствовать и помогать друг другу,а не соревноваться, сделать руки бесконечными и сделать тело живым. Я запомню это навсегда. Тогда мы с Сашей пожали мизинчики и договорились работать ВМЕСТЕ! Спасибо Даша ?? 4. На репетициях первого танца я получила закрытую травму грудной клетки, ушиб. Спасибо проекту, что нам сразу выдали страховку! Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах ( последний включительно) Саша не касается нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта. 5. На первом прямом эфире "Борис" уколол мне обезболивание за 30 мин до выхода( читай ниже) ⬇️⬇️⬇️

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Труднее всего, уверяет экс-участница, ей давался контемп.

"Он слишком мягкий, и это не мое совсем! Я понимала, что буду выглядеть грубо ....С самых первых тренировок были слезы, меня просто срывало от слов: ты, как робот, спортсменка, танцуй от души .... а я не понимаю как это! Ко мне была претензия от Саши (из того, что он прочитал обо мне в Википедии): ты же танцевала раньше! Да, в 19 лет, а сейчас мне 34", - пожаловалась Луценко.

Отметила она и отношения со своим партнером по танцам Александром Прохоровым - изначально пара была, что называется, "в контрах".

"Однажды на репетиции у нас был танец в полной ссоре с Сашей, и Даша (подруга-хореограф Саши) поговорила с нами, увидев это недоразумение: она говорила о том, что нужно почувствовать и помогать друг другу, а не соревноваться, сделать руки бесконечными, а тело - живым. Я запомню это навсегда. Тогда мы с Сашей пожали мизинчик и договорились работать вместе! Спасибо Даша", - пишет Анита.

Кроме ссор с партнером танцам мешала травма грудной клетки, которую Луценко получила в процессе подготовки к первому выступлению.

"Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах ( последний включительно) Саша не касается нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта", - отметила Луценко.

Напомним, в шестом прямом эфире "Танцы со звездами" 30 сентября на канале 1+1 шоу покинула пара Анита Луценко и Александр Прохоров, которые считались претендентами на победу.

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шоу 1+1 Танцы со звездами Анита Луценко
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