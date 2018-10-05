Девушка дня Instagram: модель с соблазнительными формами Юлия Лескова

Юлия Лескова – профессиональная модель. Девушка родилась 4 июля 1988 года в маленьком городке в Латвии. Она с детства занималась музыкой и танцами. В 16 лет Юлия украсила свою первую обложку латвийского модного журнала.

В 2006 году она завоевала титул Best Model in the World и получила свою первую роль в одном из турецких реалити-шоу. С тех пор, Юлия успела поработать для Guess и других ведущих модных брендов, а также появиться на обложках известных глянцевых изданий.

В 2011 году Лескова снялась в знаменитой фотосессии журнала Esquire - Me in My Place. В настоящее время девушка живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Параметры Юлии - 89-61-91.