"Очень секси": Слава Каминская позировала без макияжа

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала селфи, на котором запечатлена без макияжа.
Фотографию артистка разместила на своей странице в Instagram, она собрала более 20 тысяч лайков.
На снимке исполнительница позирует на кровати в сдельном ярком купальнике.
"И некому меня сфоткать… доброе утро, инста мир", — подписала фото Каминская.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Без макияжа — очень секси!!!", — считает olga0512ka. "Губы — полный отстой", — поделилась мнением natasha.viski. "Шикарная фигура и купальник", — написала iva_nerolli_iva.
Ранее сообщалось, что Слава Каминская получила серьезную травму спины во время подготовки к участию в шоу "Танцы со звездами" и вместе со своим партнером — танцором Игорем Кузьменко — покинула проект.