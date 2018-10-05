"Очень секси": Слава Каминская позировала без макияжа

Слава Каминская сфотографировалась без макияжа / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала селфи, на котором запечатлена без макияжа.

Фотографию артистка разместила на своей странице в Instagram, она собрала более 20 тысяч лайков.

На снимке исполнительница позирует на кровати в сдельном ярком купальнике.

"И некому меня сфоткать… доброе утро, инста мир", — подписала фото Каминская.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Без макияжа — очень секси!!!", — считает olga0512ka. "Губы — полный отстой", — поделилась мнением natasha.viski. "Шикарная фигура и купальник", — написала iva_nerolli_iva.

Слава Каминская сфотографировалась без макияжа / instagram.com/babaslavka

Ранее сообщалось, что Слава Каминская получила серьезную травму спины во время подготовки к участию в шоу "Танцы со звездами" и вместе со своим партнером — танцором Игорем Кузьменко — покинула проект.