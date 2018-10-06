Альбина Джанабаева засветила голую грудь на пикантном фото

Альбина Джанабаева похвасталась фигурой / https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva/

Экс-солистка группы "ВИА Гра", российская певица Альбина Джанабаева взволновала фанатов пикантным снимком.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась фото, на котором запечатлена сидя на стуле в строгих брюках, туфлях и тренче на голую грудь.

Мнение поклонников разделилось: одни раскритиковали снимок за обилие фотошопа и позу, другим же снимок понравился, и они расхвалили Джанабаеву за смелость.

"Неудачная поза – распущенной женщины", "Зачем столько фотошопа? Вы и так красивая. А тут и узнать сложно", "Хорошеете с каждым годом! Не часто удается увидеть такого рода съемки с вами! И это очень радует!", "Смело и красиво", "Бомба. Мне нечего сказать... Хочу смотреть и наслаждаться вами", - писали поклонники.

Ранее счастливые Меладзе и Джанабаева делились фото с отдыха на юге Франции.