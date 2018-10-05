В куртке на нижнее белье: Джамала предстала в неожиданном образе

Певица поделилась пикантным фото.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая редко делится откровенными фото, в этот раз удивила фанатов.
На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором она запечатлена в джинсовой куртке, под которой на певице нет никакой одежды, кроме нижнего белья.
"Пятница! Неделя была максимально насыщенной, сегодня еще парочка важных дел, и думаю, я заслужила на маленькую вечеринку!", - написала певица.
Всего лишь за два часа снимок набрал 2,5 тысяч лайков, и комментарии с восхищениями образом певицы.
Ранее Джамала удивила поклонников детским фото.