В куртке на нижнее белье: Джамала предстала в неожиданном образе

Джамала предстала в неожиданном образе / https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая редко делится откровенными фото, в этот раз удивила фанатов.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором она запечатлена в джинсовой куртке, под которой на певице нет никакой одежды, кроме нижнего белья.

"Пятница! Неделя была максимально насыщенной, сегодня еще парочка важных дел, и думаю, я заслужила на маленькую вечеринку!", - написала певица.

Всего лишь за два часа снимок набрал 2,5 тысяч лайков, и комментарии с восхищениями образом певицы.

Ранее Джамала удивила поклонников детским фото.