Даша Астафьева в позе "шаолиньского монаха" позировала на краю пропасти

Даша Астафьева позировала с женихом / Instagram

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева показала фото с отдыха в Буковеле.

На новых снимках, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она дурачится со своим женихом Артемом Кимом.

На одном снимке Астафьева позировала на деревянном ограждении на краю пропасти, вытянув ногу.

На втором фото ее возлюбленный поднял ее на руках.

Подписчики порадовались за Астафьеву и Кима, и стали делиться своими ассоциациями, которые у них вызвала поза певицы.

"Ты счастлива, за этим так приятно наблюдать", "Штаны как у Брюса Ли", "Шаолиньский монах", "Мортал Комбат", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева показала откровенную фотосессию в воде.