"Отвратительно, ты же мать": Ким Кардашьян разозлила сеть вульгарным фото

Ким Кардашьян похвасталась фигурой / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свою фигуру во всей красе.

На странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Ким позирует в крохотном купальнике Chanel, который едва прикрывает ее грудь.

Фанаты Кардашьян оценили пикантное фото в более чем 2 миллиона лайков, оставив сотни возмущенных комментариев, указывая, что Ким – трижды мама, и как ей не стыдно выставлять такие фото на всеобщее обозрение.

"Отвратительно, ты же мать", "Твои дети увидят это фото!", "Я понимаю, сейчас ты рада своему новому телу, но теперь хочешь быть порно звездой?", "А не маловат лифчик?", - возмущались юзеры.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась знаменитыми ягодицами.