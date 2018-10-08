"Не лишайте ее отца": на Ани Лорак под фото с дочкой накинулись поле новости о разводе

Фанаты советуют Лорак не разводиться / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, попала под осуждение своих фанатов.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась черно-белым фото с дочерью Софией. На снимке Лорак держит девочку на руках и обнимает ее.

Фанаты считают, что на фото Соня выглядит грустной, и причина тому – развод родителей, и призвали Лорак не торопиться, и не лишать девочку отца.

"А Соня-то грустная. Не лишайте ее отца", "Ради ребенка можно все простить, если вы на самом деле любите свою дочь", "Каролина, я вас просто прошу, не делайте ошибку", - советовали юзеры.

Ранее автомобиль Ани Лорак попал в смертельное ДТП.