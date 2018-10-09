"Целовался с моей лучшей подругой": Алина Гросу рассказала об измене парня

Алина Гросу рассказала об измене парня / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, поделилась неприятной историей из жизни.

Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в белом спортивном боди с глубоким декольте и в интригующей позе. Образ она дополнила косами, модными серьгами-кольцами и белыми кроссовками. Певица в подписи к снимку рассказала о тяжелом моменте в жизни.

"В белых найк эйр на костях всех твоих... Вы когда-нибудь ловили свою вторую половину на измене? P.s. Мой бывший парень целовался с моей лучшей подругой...на мой 18 день рождения. Сейчас об этом уже можно говорить очень спокойно и без лишних эмоций… А раньше...", - поделилась Гросу.

Подписчики Гросу стали удивляться, как парень мог так с ней поступить, и обратили внимание на пикантное фото певицы.

"Такая яркая и сексуальная", "Алина, перестаньте такие секси фото выкладывать, поберегите наши "эмоции", "Классный бодик, очень мило", "Извиняюсь конечно, но у него явно не все в порядке с головой. Как можно было такую девушку как ты на кого-то променять", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте.