"Муж не отшлепал за такое?": экс-"ВИА Гра" поразила фанатов пикантными образами

Санта Димопулос покрасовалась фигурой / instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поразила фанатов откровенными фото и видео своей фигуры.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором она позирует в спортивной мастерке, которую накинула на обнаженную грудь. Благодаря такому наряду можно рассмотреть стройную фигуру певицы.

Также Димопулос поделилась видео – на нем она во время фотосессии танцует в коротких шортах и топе, демонстрируя пластику.

Подписчики стали расхваливать физическую форму Димопулос, называя ее амазонкой.

"Детка, ну ты огонь", "Ну когда такая форма - делай все, что хочешь", "Муж не отшлепал за такое", "Секси амазонка", - расхваливали юзеры.

Ранее Санта Димопулос восхитила фанатов идеальной фигурой.